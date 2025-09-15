Együtt erősebbek vagyunk – így ünnepelték a Dombóvári Roma Napot

Ez az út egyértelműen a felzárkózás, az érvényesülés felé vezet és ezen az úton a mostanihoz hasonló alkalmak fontos állomások. E tekintetben a Dombóvári Roma Nap az együtt gondolkodás és az összefogás ünnepe. – A cigányok a föld borsa. Ez a távoli Indiából érkező erős fűszer minden konyhában megtalálható. Nem kell túl sok a levesbe, de hiányozna, ha egy csipetnyit sem tennénk bele – mondta dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő megnyitó beszédében. – Köszönöm, hogy ott teszik a jót, ahol vannak, ahová a Jóisten állította Önöket. A dombóvári romák időről időre összegyűlnek, összekapaszkodnak egymással, megmutatják értékeiket, és arra hívják a társadalom többi csoportját, hogy ezeket az értékeket megismerje – hangsúlyozta a képviselő.

Dr. Csibi Krisztina, Pintér Szilárd és Vizin Balázs a Dombóvári Roma Napon

A Dombóvári Roma Nap a közösség szempontjából is fontos

– Tolna vármegyének számtalan épített és természeti értéke van, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Mégis, a legnagyobb kincsünk a közösségeinkben rejlik. Vármegyénk sokszínűsége nem megoszt, hanem éppen hogy gazdagít és erősít bennünket, hiszen együtt alkotunk egészet – mondta köszöntőjében Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Önkormányzat alelnöke. A Dombóvári Roma Nap ennek az egységnek a példája és része: a roma közösség kultúrája, hagyományai. – Az összetartás, a közös értékek ápolása és a jövő építése csak így, egymásra figyelve lehetséges – tette hozzá az alelnök. A helyi kisebbségi önkormányzat és a város összefogásával megvalósult program alkalmával főzőverseny, kulturális műsorok, Ki Mit Tud? és gyerekprogramok szórakoztatták az egybegyűlteket.

A cigánysággal együtt alkotunk egészet

– Büszke vagyok arra, hogy ismét sikerült méltó körülmények között megrendezni a hagyományörző Roma Napot Dombóváron, a Szigeterdőben, hiszen a város életében a közösségépítés szempontjából fontos rendezvényről beszélünk – mondta Pintér Szilárd polgármester. Az idei évben megválasztott új önkormányzattal ez már a második közös programunk volt. Dombóvár Város Önkormányzata kiemelten kezeli a nemzetiségi önkormányzatokkal az együttműködést és a kapcsolatépítést, és számos sikeres programot szervezünk évről-évre. Öröm számunkra, hogy a német és horvát nemzetiségi önkormányzat mellett a roma önkormányzat is velünk tart, részesei a városi eseményeknek, a közös munkának – tette hozzá a polgármester.