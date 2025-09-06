131 Camping bicikli egy gyűjteményben – Dorn Róbert új magyar rekordot állított fel (képgaléria)

E sorok írója iskoláskorában egy piros Csaba camping kerékpár tulajdonosa volt. Ünnepeltünk, Dorn Róbert is campingen száguldozott, és bár koptatta rendesen, ma is megvan gyermekkori járműve. Immár népes társaságban. – Öt éve gyűjtjük intenzíven a camping bicikliket, melyeknek két verziója volt, a Csaba és a Csillag. Illetve kisgyerekeknek készült a Tacskó, ez utóbbit csak most kezdtem el gyűjteni, de a másik kettőből akad szép számmal a gyűjteményemben. Minden példány üzemképes, eredeti felszereltséggel és állapotban.

Dorn Róbert és a camping bicikli gyűjteménye. Fotó: Máté Réka

„Mindig is szerettem bicikliket szerelgetni” – meséli Dorn Róbert

A barátok a közös kerékpározásokban is társak: a Balatonnál az arra járók jól megnézték őket, mikor egymás nyomában 17 biciklivel haladtak. A környéken is gyakran túráznak kétkerekűekkel, és a Tisza-tavat is körbetekerték már.

- Mindig szerettem bicikliket szerelgetni, szétszedni, polírozni. Aztán beléptem ehhez kötődő közösségi csoportba, eljárunk a márciusi camping biciklis találkozókra is, ezeken megy a cserebere, az adok-veszek. Hirdetéseket is nézek, Győrtől Békéscsabáig, Hódmezővásárhelyig sok helyre mentünk már beszerezni. A legtöbb bicikli Budapesten van, a „laposabb” pesti oldalon. Kis kulcstartóra írva jelöljük, melyiket honnan hoztuk. Sok történetet hallunk a kerékpárok „életútjáról”. Mindenhova kétütemű Wartburggal megyünk, így többszörös az élmény – mosolyognak össze Timivel, a feleségével.