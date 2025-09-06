szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

17°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro

29 perce

131 Camping bicikli egy gyűjteményben – Dorn Róbert új magyar rekordot állított fel (képgaléria)

Címkék#bonyhád#Dorn Róbert#kerékpár#rekord

A személyre szóló születésnapi ajándék az igazi. Így gondolták ezt a bonyhádi Dorn Róbert barátai is, akik meghívták a Magyar Rekordok regisztrátorát, Sebestyén Istvánt: számolja meg Robi Camping-kerékpárjait.

Máté Réka

E sorok írója iskoláskorában egy piros Csaba camping kerékpár tulajdonosa volt. Ünnepeltünk, Dorn Róbert is campingen száguldozott, és bár koptatta rendesen, ma is megvan gyermekkori járműve. Immár népes társaságban. – Öt éve gyűjtjük intenzíven a camping bicikliket, melyeknek két verziója volt, a Csaba és a Csillag. Illetve kisgyerekeknek készült a Tacskó, ez utóbbit csak most kezdtem el gyűjteni, de a másik kettőből akad szép számmal a gyűjteményemben. Minden példány üzemképes, eredeti felszereltséggel és állapotban.

Dorn Róbert és a camping bicikli gyűjteménye
Dorn Róbert és a camping bicikli gyűjteménye. Fotó: Máté Réka

„Mindig is szerettem bicikliket szerelgetni” – meséli Dorn Róbert

A barátok a közös kerékpározásokban is társak: a Balatonnál az arra járók jól megnézték őket, mikor egymás nyomában 17 biciklivel haladtak. A környéken is gyakran túráznak kétkerekűekkel, és a Tisza-tavat is körbetekerték már.

- Mindig szerettem bicikliket szerelgetni, szétszedni, polírozni. Aztán beléptem ehhez kötődő közösségi csoportba, eljárunk a márciusi camping biciklis találkozókra is, ezeken megy a cserebere, az adok-veszek. Hirdetéseket is nézek, Győrtől Békéscsabáig, Hódmezővásárhelyig sok helyre mentünk már beszerezni. A legtöbb bicikli Budapesten van, a „laposabb” pesti oldalon. Kis kulcstartóra írva jelöljük, melyiket honnan hoztuk. Sok történetet hallunk a kerékpárok „életútjáról”. Mindenhova kétütemű Wartburggal megyünk, így többszörös az élmény – mosolyognak össze Timivel, a feleségével.

A terasz alatti helyiség és a garázsok falán szépen sorjáznak a Csepel campingek. A járgányok jelzésében a betű mutatja az évjáratot, és a színek változatossága is fontos szempont. A világoszöld például nagyon ritka, de lemaradtak már egy meghirdetett fehér-lila átmenetesről is. A gyűjtemény legrégebbi darabja 1969-es, de a legutolsó, 90-es évekbeli szériából is akad. Sőt, itt van a matricával jelölt 10 milliomodik Csepel kerékpár is!

Megérkezik Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátora, aki 27 éve végzi ezt a munkát, máig kb. 1200 alkalommal rögzített rekordot! Felveszi a szükséges adatokat, majd elárulja, hogy 1981-ben ellopták a camping kerékpárját – és a betű-szám kombinációját is mondja. Robi egyből reflektál: Az 75-ös gyártmány, van belőle pár példányom.

Magyarország legnagyobb Camping bicikli gyűjteménye

Fotók: Máté Réka

Mindenki kíváncsian vonul a biciklikhez, nézzük a jelzésüket, de az utolsó számok nem egyeznek. Pedig Robi szívesen visszaadta volna a kétkerekűt hajdani tulajdonosának, ha megtehette volna.

Dorn Róberttől megtudjuk, hogy a telephelyén akad még 50-60 camping bicikli, melyek felújításra várnak illetve eredeti alkatrészként hasznosulnak. Ahogy ő fogalmaz: „donorok”.

Az ünnepelt családi házánál 131 db camping kerékpárt számol össze Sebestyén István, ez a magyar rekord lesz rögzítve hamarosan az ő gyűjteményében.

A sok kétkerekű mellé kívánunk mi is boldog kerek évfordulót!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu