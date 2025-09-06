30 perce
131 Camping bicikli egy gyűjteményben – Dorn Róbert új magyar rekordot állított fel (képgaléria)
A személyre szóló születésnapi ajándék az igazi. Így gondolták ezt a bonyhádi Dorn Róbert barátai is, akik meghívták a Magyar Rekordok regisztrátorát, Sebestyén Istvánt: számolja meg Robi Camping-kerékpárjait.
E sorok írója iskoláskorában egy piros Csaba camping kerékpár tulajdonosa volt. Ünnepeltünk, Dorn Róbert is campingen száguldozott, és bár koptatta rendesen, ma is megvan gyermekkori járműve. Immár népes társaságban. – Öt éve gyűjtjük intenzíven a camping bicikliket, melyeknek két verziója volt, a Csaba és a Csillag. Illetve kisgyerekeknek készült a Tacskó, ez utóbbit csak most kezdtem el gyűjteni, de a másik kettőből akad szép számmal a gyűjteményemben. Minden példány üzemképes, eredeti felszereltséggel és állapotban.
„Mindig is szerettem bicikliket szerelgetni” – meséli Dorn Róbert
A barátok a közös kerékpározásokban is társak: a Balatonnál az arra járók jól megnézték őket, mikor egymás nyomában 17 biciklivel haladtak. A környéken is gyakran túráznak kétkerekűekkel, és a Tisza-tavat is körbetekerték már.
- Mindig szerettem bicikliket szerelgetni, szétszedni, polírozni. Aztán beléptem ehhez kötődő közösségi csoportba, eljárunk a márciusi camping biciklis találkozókra is, ezeken megy a cserebere, az adok-veszek. Hirdetéseket is nézek, Győrtől Békéscsabáig, Hódmezővásárhelyig sok helyre mentünk már beszerezni. A legtöbb bicikli Budapesten van, a „laposabb” pesti oldalon. Kis kulcstartóra írva jelöljük, melyiket honnan hoztuk. Sok történetet hallunk a kerékpárok „életútjáról”. Mindenhova kétütemű Wartburggal megyünk, így többszörös az élmény – mosolyognak össze Timivel, a feleségével.
A terasz alatti helyiség és a garázsok falán szépen sorjáznak a Csepel campingek. A járgányok jelzésében a betű mutatja az évjáratot, és a színek változatossága is fontos szempont. A világoszöld például nagyon ritka, de lemaradtak már egy meghirdetett fehér-lila átmenetesről is. A gyűjtemény legrégebbi darabja 1969-es, de a legutolsó, 90-es évekbeli szériából is akad. Sőt, itt van a matricával jelölt 10 milliomodik Csepel kerékpár is!
Megérkezik Sebestyén István, a Magyar Rekordok regisztrátora, aki 27 éve végzi ezt a munkát, máig kb. 1200 alkalommal rögzített rekordot! Felveszi a szükséges adatokat, majd elárulja, hogy 1981-ben ellopták a camping kerékpárját – és a betű-szám kombinációját is mondja. Robi egyből reflektál: Az 75-ös gyártmány, van belőle pár példányom.
Mindenki kíváncsian vonul a biciklikhez, nézzük a jelzésüket, de az utolsó számok nem egyeznek. Pedig Robi szívesen visszaadta volna a kétkerekűt hajdani tulajdonosának, ha megtehette volna.
Dorn Róberttől megtudjuk, hogy a telephelyén akad még 50-60 camping bicikli, melyek felújításra várnak illetve eredeti alkatrészként hasznosulnak. Ahogy ő fogalmaz: „donorok”.
Az ünnepelt családi házánál 131 db camping kerékpárt számol össze Sebestyén István, ez a magyar rekord lesz rögzítve hamarosan az ő gyűjteményében.
A sok kétkerekű mellé kívánunk mi is boldog kerek évfordulót!