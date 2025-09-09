Harminc bogrács, ezer íz: lecsólázban Dombóvár (képgalériával)

A ma közkedvelté lett Dőry lecsófesztivál arra az időre emlékeztet, amikor a múlt század elején volt egy konzervgyár Dombóváron. Az 1910-es években alakult, a Dőryek alapították, és nagyon sikeres volt. Aztán jött az első világháború, ami még jobban megnövelte az igényeket. A család mindent beletett, amit lehetett: tudást, anyagiakat. A gyár vezetője Dőry Jenő volt, akinek unokája – aki szintén a Jenő nevet viseli – az idei fesztivál zsűrijének elnöke volt. Azt mesélte, hogy 1923-ban 150 alkalmazott dolgozott a gyárban, és egész Magyarországot ellátták, sőt Európába és Dél-Amerikába is exportáltak. Aztán a gyár a második világháború után megszűnt, a család pedig szétszóródott a szélrózsa minden irányába. Az ősi recept ma már nincs meg – vallja be Dőry Jenő, aki azt mondja, a család ma is szereti a lecsót, de ő már csak a felesége főztjére esküszik.

Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője és Pintér Szilárd polgármester is megkóstolta a remek ételeket

Dőry lecsófesztivál: közösségépítés a cél

Pintér Szilárd polgármester elsősorban a rendezvény közösségépítő jellegét emelte ki. Véleménye szerint szükség van hasonló programokra, amelyek kötetlen beszélgetéseknek és felhőtlen szórakozásnak adnak teret. Elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a családdal, és három évvel ezelőtt, 2023-ban hivatalosan is megkötötték a szerződést, azóta a fesztivál hivatalosan is viseli a Dőry nevet. „Öröm számomra, hogy ők is büszkék arra, hogy Dombóváron ezt a fesztivált megtartjuk. Nagyon fontos, hogy a város civil szervezeteit, sportköreit és intézményeit is be tudjuk vonni ebbe az eseménybe. Azt gondolom, hogy nullától 100 éves korig mindenki jól érzi magát itt, és időszerűen, ősszel, amikor mindenki számára elérhetők az alapanyagok költséghatékonyan, egy nagyon szép napot tudunk együtt eltölteni sokak örömére. Bár ma már senki sem emlékszik az ősi receptre , de a lecsót annyiféleképpen el lehet készíteni, hogy ez már talán nem is fontos.

Dőry Jenő a zsűri elnöke (Fotó: Kutny Gábor)

Harminc bográcsban főtt a lecsó

„Mindig nagy örömmel tölt el, amikor a Dőry Lecsófesztiválhoz hasonló rendezvényre hívnak” – mondta Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője. „Nemcsak azért, mert finomabbnál finomabb ételeket kóstolhatunk ezen a kis, zárt és nagyon barátságos, meghitt környezetet nyújtó téren, hanem azért is, mert ez egy olyan alkalom számomra, mint országgyűlési képviselőnek, ahol kötetlenebb formában tudok találkozni az emberekkel, és teljesen véletlenszerűen tudok akár olyan témákról is szót ejteni, amelyeket később tovább tudunk gondolni, ötleteket tudunk szerezni. És nem utolsósorban ez a harmadik szempont, amiért szeretek ilyen helyekre járni: le lehet mérni, hogy egy településen milyen közösségi erő lakozik. Itt közel 30 csapat jelent meg, gyönyörűen dekorálva a sátrukat, és nagyon finom ételeket főztek együtt, eltöltöttek együtt egy napot. Ez nekem azt jelenti, hogy itt erős közösség van Dombóváron, és hogy van jó néhány száz ember a családjukkal együtt, akik képesek tenni, amikor a város érdekeit kell szem előtt tartani. Ők azok, akik, úgy gondolom, ha felhívást hallanak, ha szólnak hozzájuk, akkor első szóra fognak tenni ezért a városért.”