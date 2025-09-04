Szakmát tanulni nem B-terv, hanem hivatás (galéria)

– A jelen tudásával a jövőt szolgálják – fogalmazott dr. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár csütörtökön Pakson, a GRADUM Járműipari Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft.-nél tartott sajtótájékoztatón. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum által szervezett esemény témája a duális képzés volt. Köszöntőjében az államtitkár arról beszélt, hogy a kormány kiemelten támogatja a szakképzést, és ebben a tanévben közel 60 ezer diák szerez ily' módon gyakorlati tudást választott szakmájában. Forintosítva ez azt jelenti, hogy fejenként mintegy kétmillió forintos támogatást kapnak utánuk a vállalkozások, a képzési helyek.

A duális képzésről tartott sajtótájékoztató helyszíne az egyik tanműhely volt

Fotó: Mártonfai Dénes

Előkelő helyen áll hazánk

A rendszer pedig igazolja a hozzáfűzött reményeket, az OECD összesítése alapján hazánk harmadik abban a rangsorban, amely azt mutatja, mennyire sikeres a szakmát tanulók felkészítése a munkavállalásra. A diákok számára motivációt jelent az ösztöndíj, ezen felül pedig az, hogy az intézményi keretek között megszerzett elméleti tudás mellé, valódi munkahelyi körülmények gyarapíthatják gyakorlati képességeiket – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy szakmát tanulni nem B-terv, hanem hivatás.

A tanulók többsége később el is tud helyezkedni

Dömötör Csaba, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, hogy szeptemberben majd' ötezer diák kezdte meg tanulmányait a centrum tagintézményeiben, köztük 830 első évfolyamos tanuló. A fiatalok két harmada részt vesz a duális képzésben a 337 partner valamelyikénél. A képzési helyek általában 2-5 diákot fogadnak, a sajtótájékoztató helyszínéül szolgáló GRADUM Járműipari Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft. telephelyén azonban jóval több, ötvennyolc diák bővíti gyakorlati tudását. A kancellár kiemelte, hogy az így tanuló fiatalok jelentős hányada később el is tud helyezkedni a képzési helyén.

Dömötör Csaba kancellár a duális képzés pozitív tapasztalatairól beszélt

Fotó: Mártonfai Dénes

Nemcsak a szakmai, az emberi szempontok is fontosak a duális képzésben

A képzőközpont egyik alapítója, az Ipsum-Tech Kft., amelynek ügyvezetője, dr. Süveges Árpád házigazdaként szólt a megjelentekhez. Mit mondta, megtisztelő számukra a látogatás, és örömét fejezte ki, amiért testközelből is bemutathatják a náluk folyó munkát. Több száz diák végzett tanult náluk az elmúlt években itt, akik elégedettségüknek adtak hangot a képzés színvonalát és a bánásmódot illetően. Az ügyvezető kiemelte, hogy mindig prioritásként kezelték a szakember utánpótlás képzését. Négy telephelyükön közel száz munkavállalót alkalmaznak, és közülük sokan náluk végeztek a korábbi években.