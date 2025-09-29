1 órája
Színpompás szüreti felvonulás és remek koncertek – ilyen volt a dunaszentgyörgyi falunap (képgalériával)
Színpompás szüreti felvonulás, kulturális programok sokasága és remek koncertek. Nagy sikert aratott a dunaszengyörgyi falunap, amelyen több százan érezték jól magukat.
Nagy buli volt a hétvégén Dunaszentgyörgyön. A Dunaszentgyörgyi Falunap és Szüreti Felvonulás már péntek este elkezdődött: helyi kötődésű, ismer sportolók közönségtalálkozón meséltek pályafutásukról, a Voice tehetségkutatóban feltűnt Kovács Alíz adott koncertet, majd fellobbant a tábortűz, s élőzene mellett szalonnát is süthetett, aki akart. Szombaton főzőverseny indította be a napot – az önkormányzat a civil szervezeteknek öt, a magánszemélyeknek három kiló sertéshúst biztosított –, a nagysátorban délelőtt Tamás Éva Játéktára és kézműves foglalkozások szórakoztatták a gyerekeket, majd következett a két nap fénypontja, a színpompás szüreti felvonulás. A gazdát és gazdánét szállító lovaskocsi mögött a bíró és bíróné, kisbíró, óvodások, iskolások, civil szervezetek vonultak a menetben, amelynek élén természetesen ott volt Májikné Németh Szilvia polgármester, Moncz Gergely és Gödör József alpolgármesterek és a testvértelepülések, Gelence és Tornyos képviselői is. Szinte a fél falut bejárták, több helyszínen is megálltak, a helyi Vadrózsa Népi Együttes egykori és jelenlegi tagjai táncoltak, énekeltek – egyszóval igencsak jól érezték magukat.
Dunaszentgyörgyi falunap – a babgulyás volt a nyerő
A főzőversenyt a Gulyáságyú elnevezésű csapat nyerte meg. Taricskó István és társasága babgulyással nyűgözte le a zsűrit. Második helyen a Hivatali Zsiványok végzett, Tóth Zoltáné kakaspörköltet készítettek. A harmadik pedig a Kertbarát Kör lett, Györe László és barátai pörköltet készítettek gazda módra.
Minden a hajdina körül forgott szombaton a györeiek sokszínű fesztiválján (képgalériával)Ilyen volt az idei Hajdina Fesztivál.
Különdíjban részesült a Református Egyház csapata és a László-Kozma Team. A hetekkel korábban meghirdetett sütiversenyben Csabai Jánosné Szivárvány szelete bizonyult a legjobbnak, Németh Ferencné Lengyel királynője és Kacz Dóra habos mézese előtt. Itt is kiosztottak egy különdíjat, ezt Széperdei Csabáné Ági féle magos rágcsája érdemelte ki.
A sztárvendéggel, Bigával együtt énekelt a közönség
A délutánt polgármesteri köszöntő vezette fel, majd következett a díjátadó. Életpályája elismeréseként dr. Csók Sándort és dr. Lencse Lászlót, négy évtizednyi pedagógiai munkájáért pedig Benedekné Nagy Erikát és Fotyékné Frast Margitot köszöntötte a színpadon Májikné Németh Szilvia, Moncz Gergely és Gödör József.
Hatalmas parádé volt a szüreti felvonulás Szekszárdon – több ezer ember volt a belvárosban (fotók és videó)Ez volt a szüreti napok legnagyobb eseménye.
Az esti színpadi produkciókat a Tűzvirág Együttes káprázatos előadása vezette fel, majd Kovács Gergő és a sztárvendég, Biga énekeltette és táncoltatta meg a nagyérdeműt.
A napot a Csámpai Country Club fellépése zárta, majd a Szabó zenekar húzta a talpalávalót – a legkitartóbbak vasárnap hajnalig mulattak.
Dunaszentgyörgyi Falunap és Szüreti FelvonulásFotók: Molnár Gyula