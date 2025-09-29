Színpompás szüreti felvonulás és remek koncertek – ilyen volt a dunaszentgyörgyi falunap (képgalériával)

Nagy buli volt a hétvégén Dunaszentgyörgyön. A Dunaszentgyörgyi Falunap és Szüreti Felvonulás már péntek este elkezdődött: helyi kötődésű, ismer sportolók közönségtalálkozón meséltek pályafutásukról, a Voice tehetségkutatóban feltűnt Kovács Alíz adott koncertet, majd fellobbant a tábortűz, s élőzene mellett szalonnát is süthetett, aki akart. Szombaton főzőverseny indította be a napot – az önkormányzat a civil szervezeteknek öt, a magánszemélyeknek három kiló sertéshúst biztosított –, a nagysátorban délelőtt Tamás Éva Játéktára és kézműves foglalkozások szórakoztatták a gyerekeket, majd következett a két nap fénypontja, a színpompás szüreti felvonulás. A gazdát és gazdánét szállító lovaskocsi mögött a bíró és bíróné, kisbíró, óvodások, iskolások, civil szervezetek vonultak a menetben, amelynek élén természetesen ott volt Májikné Németh Szilvia polgármester, Moncz Gergely és Gödör József alpolgármesterek és a testvértelepülések, Gelence és Tornyos képviselői is. Szinte a fél falut bejárták, több helyszínen is megálltak, a helyi Vadrózsa Népi Együttes egykori és jelenlegi tagjai táncoltak, énekeltek – egyszóval igencsak jól érezték magukat.

A szüreti felvonulók a falu több pontján is megálltak, énekeltek, táncoltak – ilyen volt a dunaszentgyörgyi falunap. Fotó: Molnár Gyula

Dunaszentgyörgyi falunap – a babgulyás volt a nyerő

A főzőversenyt a Gulyáságyú elnevezésű csapat nyerte meg. Taricskó István és társasága babgulyással nyűgözte le a zsűrit. Második helyen a Hivatali Zsiványok végzett, Tóth Zoltáné kakaspörköltet készítettek. A harmadik pedig a Kertbarát Kör lett, Györe László és barátai pörköltet készítettek gazda módra.