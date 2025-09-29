szeptember 29., hétfő

Vasárnap hajnalig mulattak

1 órája

Színpompás szüreti felvonulás és remek koncertek – ilyen volt a dunaszentgyörgyi falunap (képgalériával)

Címkék#Biga#Moncz Gergely#Májikné Németh Szilvia#Fotyékné Frast Margit#felvonulás#szüret#falunap

Színpompás szüreti felvonulás, kulturális programok sokasága és remek koncertek. Nagy sikert aratott a dunaszengyörgyi falunap, amelyen több százan érezték jól magukat.

Rónai Gábor

Nagy buli volt a hétvégén Dunaszentgyörgyön. A Dunaszentgyörgyi Falunap és Szüreti Felvonulás már péntek este elkezdődött: helyi kötődésű, ismer sportolók közönségtalálkozón meséltek pályafutásukról, a Voice tehetségkutatóban feltűnt Kovács Alíz adott koncertet, majd fellobbant a tábortűz, s élőzene mellett szalonnát is süthetett, aki akart. Szombaton főzőverseny indította be a napot – az önkormányzat a civil szervezeteknek öt, a magánszemélyeknek három kiló sertéshúst biztosított –, a nagysátorban délelőtt Tamás Éva Játéktára és kézműves foglalkozások szórakoztatták a gyerekeket, majd következett a két nap fénypontja, a színpompás szüreti felvonulás. A gazdát és gazdánét szállító lovaskocsi mögött a bíró és bíróné, kisbíró, óvodások, iskolások, civil szervezetek vonultak a menetben, amelynek élén természetesen ott volt Májikné Németh Szilvia polgármester, Moncz Gergely és Gödör József alpolgármesterek és a testvértelepülések, Gelence és Tornyos képviselői is. Szinte a fél falut bejárták, több helyszínen is megálltak, a helyi Vadrózsa Népi Együttes egykori és jelenlegi tagjai táncoltak, énekeltek – egyszóval igencsak jól érezték magukat. 

A szüreti felvonulók a falu több pontján is megálltak, énekeltek, táncoltak – ilyen volt a dunaszentgyörgyi falunap
A szüreti felvonulók a falu több pontján is megálltak, énekeltek, táncoltak – ilyen volt a dunaszentgyörgyi falunap. Fotó: Molnár Gyula

Dunaszentgyörgyi falunap – a babgulyás volt a nyerő

A főzőversenyt a Gulyáságyú elnevezésű csapat nyerte meg. Taricskó István és társasága babgulyással nyűgözte le a zsűrit. Második helyen a Hivatali Zsiványok végzett, Tóth Zoltáné kakaspörköltet készítettek. A harmadik pedig a Kertbarát Kör lett, Györe László és barátai pörköltet készítettek gazda módra. 

Különdíjban részesült a Református Egyház csapata és a László-Kozma Team. A hetekkel korábban meghirdetett sütiversenyben Csabai Jánosné Szivárvány szelete bizonyult a legjobbnak, Németh Ferencné Lengyel királynője és Kacz Dóra habos mézese előtt. Itt is kiosztottak egy különdíjat, ezt Széperdei Csabáné Ági féle magos rágcsája érdemelte ki.  

Dr. Csók Sándort Májikné Németh Szilvia polgármester köszöntötte

A sztárvendéggel, Bigával együtt énekelt a közönség

A délutánt polgármesteri köszöntő vezette fel, majd következett a díjátadó. Életpályája elismeréseként dr. Csók Sándort és dr. Lencse Lászlót, négy évtizednyi pedagógiai munkájáért pedig Benedekné Nagy Erikát és Fotyékné Frast Margitot köszöntötte a színpadon Májikné Németh Szilvia, Moncz Gergely és Gödör József.

Az esti színpadi produkciókat a Tűzvirág Együttes káprázatos előadása vezette fel, majd Kovács Gergő és a sztárvendég, Biga énekeltette és táncoltatta meg a nagyérdeműt.
A napot a Csámpai Country Club fellépése zárta, majd a Szabó zenekar húzta a talpalávalót – a legkitartóbbak vasárnap hajnalig mulattak. 

Dunaszentgyörgyi Falunap és Szüreti Felvonulás

Fotók: Molnár Gyula

 

 

