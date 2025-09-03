szeptember 3., szerda

Hilda névnap

20°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

30 perce

Ebben az üzletben olyat adnak, amit nem lehet megvenni

Címkék#CBA#Szekszárd#bolt#jegyzet

Brunner Mónika
Ebben az üzletben olyat adnak, amit nem lehet megvenni

A kép illusztráció.

A szív boltja Szekszárdon – akár így is hívhatnák a Kölcsey lakótelepen található CBA üzletet. Négy hölgy dolgozik ott, akik nemcsak eladók, hanem igazán lelkiismeretes segítők. Az üzletbe lépő vásárlókat azonnal köszöntik, megkérdezik, hogy vannak, s azt is észreveszik, ha valami nincs rendben. Ha egy termék hiányzik, azonnal megrendelik, és gondoskodnak róla, hogy legközelebb már ott legyen. 

Olvasók szerint, ők a világ legaranyosabb kiszolgálói: fáradhatatlanok, figyelmesek, és miattuk jó érzés újra és újra betérni az üzletbe, hiszen náluk nemcsak vásárolni lehet, hanem törődést is kapunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu