Ebben az üzletben olyat adnak, amit nem lehet megvenni

A szív boltja Szekszárdon – akár így is hívhatnák a Kölcsey lakótelepen található CBA üzletet. Négy hölgy dolgozik ott, akik nemcsak eladók, hanem igazán lelkiismeretes segítők. Az üzletbe lépő vásárlókat azonnal köszöntik, megkérdezik, hogy vannak, s azt is észreveszik, ha valami nincs rendben. Ha egy termék hiányzik, azonnal megrendelik, és gondoskodnak róla, hogy legközelebb már ott legyen.

Olvasók szerint, ők a világ legaranyosabb kiszolgálói: fáradhatatlanok, figyelmesek, és miattuk jó érzés újra és újra betérni az üzletbe, hiszen náluk nemcsak vásárolni lehet, hanem törődést is kapunk.