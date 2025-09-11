Megjelentek az egerek az otthonában? Mutatjuk, mi a megoldás

Lássuk, mit lehet tenni az egerek ellen

Biológiai védelemként felléphetnek velük szemben a macskák – amennyiben nincsenek túlzottan elkényelmesedve –, de ha az ember szeretné a saját kezébe venni a megoldást, akkor ragasztólappal vagy élve fogó csapdákkal érdemes próbálkozni – javasolta a szakember. Az irtószerekkel kapcsolatban elmondta, hogy sokszor további kellemetlenséget okoznak, ugyanis elfogyasztása után gyakran a búvóhelyén pusztul el az állat, ami aztán erős szaghatással jár. Aki mégis az irtószerek használata mellett dönt, annak azt tanácsolta Molnár Dániel, hogy azt rögzítve helyezze el, az egerek ugyanis gyűjtögető életmódot folytatnak, és ilyenkor hiába szórja ki az ember több felé az anyagot, a rágcsálók azt magukkal viszik a búvóhelyükre. Ha viszont kénytelen helyben elfogyasztani a csalétket, akkor nagyobb eséllyel fogja az a vesztét okozni.

Bevethető az egerek ellen egy ügyes macska is

Forrás: Shutterstock

Az irtószerekkel szemben ellenállóak lehetnek az egerek

Az irtószerekkel kapcsolatos másik nehézség az, hogy az egerek nagy része rezisztensé, vagyis ellenállóvá vált ellenük. Ha egy rágcsáló túlélt egy ilyen mérgezést, akkor nem csak saját maga válik védetté egy újabbal szemben, hanem ezt át is tudja örökíteni. A rágcsálóirtással foglalkozó szakemberek a forgalomban kapható szereknél magasabb hatóanyagú készítményekkel dolgoznak, ezért ha valaki biztosra szeretne menni, vagy nagyobb kolónia felszámolására van szükség, érdemes szakembert hívnia. Molnár Dániel arról is beszélt, hogy jelenleg az irtószerek harmadik generációját alkalmazzák. Az elsőt – ami a másodikhoz hasonlóan véralvadásgátlást okoz – már kivonták a forgalomból, a harmadik viszont még csak szakemberek számára elérhető. Ez D-vitamin túladagolás révén roncsolja a belső szerveket, és ez okozza az állat pusztulását.