Megjelentek az egerek az otthonában? Mutatjuk, mi a megoldás
Naponta kérik a cég segítségét rágcsálók elleni védekezésben – mondta a rovar- és rágcsálóirtással foglalkozó Hidromol-Agrár Kft. vezető gázmestere. Molnár Dánielt arról kérdeztük, mit lehet tenni az egerek ellen, amelyek egyre nagyobb számban jelennek meg a házak közelében, ahogy hűl az idő.
Ahogy egyre hűvösödnek az éjszakák, és a nappali hőmérséklet is egyre alacsonyabb, úgy egyre nagyobb számban húzódnak be a házakba a rágcsálók. Ráadásul a még zajló betakarítások is az épületekhez vonzzák az egereket, rosszabb esetben a patkányokat is. Sokakban merül fel ilyenkor: mit lehet tenni az egerek ellen? A kérdésre Molnár Dániel, a Hidromol-Agrár Kft. vezető gázmestere adta meg a választ.
A házi és a mezei egér keveréke a güzü
Elmondta, hogy házi és mezei egér fordul elő nagy számban, ám míg előbbi képes tíz négyzetméteren leélni az egész életét, utóbbi kinti életmódot folytat. Kereszteződésük, a güzü azonban tavasztól őszig a szabadban él, és a hideg hónapokra behúzódik az épületekbe. Sőt, télen is szaporodik, így nehéz velük felvenni a küzdelmet.
Lássuk, mit lehet tenni az egerek ellen
Biológiai védelemként felléphetnek velük szemben a macskák – amennyiben nincsenek túlzottan elkényelmesedve –, de ha az ember szeretné a saját kezébe venni a megoldást, akkor ragasztólappal vagy élve fogó csapdákkal érdemes próbálkozni – javasolta a szakember. Az irtószerekkel kapcsolatban elmondta, hogy sokszor további kellemetlenséget okoznak, ugyanis elfogyasztása után gyakran a búvóhelyén pusztul el az állat, ami aztán erős szaghatással jár. Aki mégis az irtószerek használata mellett dönt, annak azt tanácsolta Molnár Dániel, hogy azt rögzítve helyezze el, az egerek ugyanis gyűjtögető életmódot folytatnak, és ilyenkor hiába szórja ki az ember több felé az anyagot, a rágcsálók azt magukkal viszik a búvóhelyükre. Ha viszont kénytelen helyben elfogyasztani a csalétket, akkor nagyobb eséllyel fogja az a vesztét okozni.
Az irtószerekkel szemben ellenállóak lehetnek az egerek
Az irtószerekkel kapcsolatos másik nehézség az, hogy az egerek nagy része rezisztensé, vagyis ellenállóvá vált ellenük. Ha egy rágcsáló túlélt egy ilyen mérgezést, akkor nem csak saját maga válik védetté egy újabbal szemben, hanem ezt át is tudja örökíteni. A rágcsálóirtással foglalkozó szakemberek a forgalomban kapható szereknél magasabb hatóanyagú készítményekkel dolgoznak, ezért ha valaki biztosra szeretne menni, vagy nagyobb kolónia felszámolására van szükség, érdemes szakembert hívnia. Molnár Dániel arról is beszélt, hogy jelenleg az irtószerek harmadik generációját alkalmazzák. Az elsőt – ami a másodikhoz hasonlóan véralvadásgátlást okoz – már kivonták a forgalomból, a harmadik viszont még csak szakemberek számára elérhető. Ez D-vitamin túladagolás révén roncsolja a belső szerveket, és ez okozza az állat pusztulását.
A K-vitamin közömbösíti az egérméreg hatóanyagát
A véralvadásgátlást okozó készítményekkel kapcsolatban fontos tudni, hogy okozhatnak másodlagos mérgezést, vagyis problémák léphetnek fel a mérgezett egeret elfogyasztó macskánál is. A K-vitamin azonban közömbösíti a szert, így a tej fogyasztása ezekben az esetekben javasolt. Ugyanakkor az elmúlt években az EU-s szabályozások révén nagy mértékben csökkent az irtószerek hatóanyag tartalma, így kicsi a másodlagos mérgezés esélye. Érdekességként a szakember azt is elmesélte, hogy egy zöldségraktárban sok egér tanyázott, és több cég is hiába próbálta fel venni velük szemben a harcot, az eredménytelen volt. Ez egészen addig tartott, míg rá nem jöttek, hogy a rágcsálók a sárgarépákat dézsmálják, és az K-vitamin tartalma miatt védettséget nyújtott számukra a véralvadásgátlással szemben.