Nagyon durva

1 órája

Egértetem a büfében, romlott fagyi a pultban –strandokon és fesztiválokon csapott le a fogyasztóvédelem

Országos ellenőrzéssorozatot indított nyár elején a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), melyben strandbüféket, fesztiválokra kitelepült árusokat és fagylaltozókat vizsgáltak.

Teol.hu
A kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)

Összesen 33 vendéglátóhely működését kellett korlátozni, és közel 1200 kilogramm élelmiszert vontak ki azonnal a forgalomból – írták a közleményükben. A hatóságok 217 eljárást indítottak, a kiszabott bírságok összege meghaladta a 37 millió forintot.

A vizsgálatok során leggyakrabban higiéniai hiányosságokba ütköztek, szennyezett munkafelületeket, elhanyagolt hűtőket, hiányos kézmosási lehetőségeket és nem megfelelő mosogatási körülményeket találtak. Egy eset azonban messze túlmutatott az átlagos szabálytalanságokon: egy büfében rágcsálóürülékre és egy egértetemre bukkantak az ellenőrök. Az üzletet azonnal bezárták, az ügybe a rendőrség és a helyi önkormányzat is bekapcsolódott, az ott tárolt árut pedig megsemmisítették.

A fesztiválokon sem volt minden rendben: a hatóság több esetben romlott vagy nem megfelelően jelölt árucikkeket foglalt le. Ugyanakkor pozitív példákból is akadt, hiszen volt olyan rendezvény, ahol teljes tisztaság várta a vendégeket.

A higiéniai problémákon felül sok egységben hiányoztak az allergénekkel kapcsolatos tájékoztatók, egyes fagylaltozókban pedig nem tüntették fel a mesterséges színezékeknél kötelező figyelmeztetéseket. Több helyen olyan dolgozókat is alkalmaztak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi igazolással.

Az NKFH szerint az ellenőrzések nem kizárólag a jelenlegi hibák feltárására irányultak, hanem arra is, hogy a nyári időszakban a jövőben is minden vendég biztonságban fogyaszthasson a különböző vendéglátóhelyeken.

