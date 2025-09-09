szeptember 9., kedd

Ádám névnap

21°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csodás jelenség

23 perce

Az év égi csodája: árnyék tánca a Holdon (videó)

Címkék#Hatházi Gergely#Föld#csillagászat#Hold

Az év leggyönyörűbb égi jelenségnek lehettünk szemtanúi vármegyénkben.

Teol.hu

Szeptember 7-én, a teljes holdfogyatkozás idejének estéjén nem igazán alakult az időjárás kedvezően, ezért nagy küzdelem volt megörökítsem ezt a ritka, de csodálatos égi eseményt – írta Hatházi Gergely, gyönki amatőr csillagász. – Némelykor már fátyolfelhőzeten keresztül kellett fotóznom, és minden tudásomat összeszedve beleadtam mindent. Össze is állítottam két montázsképet, ahogy a Földünk árnyékában van a Holdunk 20:31-kor, és utána 21:54-ig ahogy elhalad a Föld árnyéka a teliholdunkon.
 

A holdfogyatkozás fázisai. Fotó: Hatházi Gergely

Nagyon hihetetlen, és szokatlan látvány volt távcsőbe pillantva is a jelenség, ahogy telihold idején is látszódtak, és fent voltak a csillagok, amíg nem kezdett el befelhősödni az égbolt. Hatalmas élmény volt annak aki látta a jelenséget, akár távcsővel, akár szabad szemmel. – A készített animációm talán kárpótolja azokat, akik lemaradtak e csodás égi jelenségről, de maga a látványt semmilyen videó, vagy kép sajnos nem tudja pótolni – írta Hatházi Gergely.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu