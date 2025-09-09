Az év égi csodája: árnyék tánca a Holdon (videó)

Szeptember 7-én, a teljes holdfogyatkozás idejének estéjén nem igazán alakult az időjárás kedvezően, ezért nagy küzdelem volt megörökítsem ezt a ritka, de csodálatos égi eseményt – írta Hatházi Gergely, gyönki amatőr csillagász. – Némelykor már fátyolfelhőzeten keresztül kellett fotóznom, és minden tudásomat összeszedve beleadtam mindent. Össze is állítottam két montázsképet, ahogy a Földünk árnyékában van a Holdunk 20:31-kor, és utána 21:54-ig ahogy elhalad a Föld árnyéka a teliholdunkon.



A holdfogyatkozás fázisai. Fotó: Hatházi Gergely

Nagyon hihetetlen, és szokatlan látvány volt távcsőbe pillantva is a jelenség, ahogy telihold idején is látszódtak, és fent voltak a csillagok, amíg nem kezdett el befelhősödni az égbolt. Hatalmas élmény volt annak aki látta a jelenséget, akár távcsővel, akár szabad szemmel. – A készített animációm talán kárpótolja azokat, akik lemaradtak e csodás égi jelenségről, de maga a látványt semmilyen videó, vagy kép sajnos nem tudja pótolni – írta Hatházi Gergely.