Egy építész, aki remek pálinkát főz

Szász Gábor építész elkötelezett híve az épített örökség védelmének. Éveken át volt munkatársa a Pécsi Egyházmegyének, és több szakrális épület, megmentése kötődik a nevéhez.

Szász Gábor. Fotó: TEOL

A Závodon élő építész emellett szívesen foglalkozik gyümölcstermesztéssel és pálinka főzéssel. Szász Gábort munkássága elismeréseként Tolna Vármegye Közgyűlése a Tolna vámegyéért díjjal tüntette ki.