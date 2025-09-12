szeptember 12., péntek

Teol.hu podcast

Egy építész, aki remek pálinkát főz

Kutny Gábor

Szász Gábor építész elkötelezett híve az épített örökség védelmének. Éveken át volt munkatársa a Pécsi Egyházmegyének, és több szakrális épület, megmentése kötődik a nevéhez. 

Szász Gábor
Szász Gábor. Fotó: TEOL

A Závodon élő építész emellett szívesen foglalkozik gyümölcstermesztéssel és pálinka főzéssel. Szász Gábort munkássága elismeréseként Tolna Vármegye Közgyűlése a Tolna vámegyéért díjjal tüntette ki. 

Teol.hu podcast

