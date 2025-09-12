Teol.hu podcast
41 perce
Egy építész, aki remek pálinkát főz
Szász Gábor építész elkötelezett híve az épített örökség védelmének. Éveken át volt munkatársa a Pécsi Egyházmegyének, és több szakrális épület, megmentése kötődik a nevéhez.
A Závodon élő építész emellett szívesen foglalkozik gyümölcstermesztéssel és pálinka főzéssel. Szász Gábort munkássága elismeréseként Tolna Vármegye Közgyűlése a Tolna vámegyéért díjjal tüntette ki.
