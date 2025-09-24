szeptember 24., szerda

Figyelmeztet a NAV, szeptember 30-án lejár egy nagyon fontos határidő!

Szeptember 30-án lejár a regisztrációs határidő azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2026-tól igényt tartanak magánszemélyek egy százalékos szja-felajánlására. Ehhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapjáról letölthető 25EGYREG jelű adatlapot kell beadniuk, a határidő jogvesztő.

Teol.hu

Az adatlapot 2025. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet 2026-tól igényt tart magánszemélyek egy százalékos szja-felajánlására, és korábban még nem regisztrált. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet egy százalékos felajánlásokban.

A hónap végéig regisztrálnia kell ahhoz, hogy igénybe vehesse az egy százalékos szja-felajánlást
Egy százalékos szja-felajánlás

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért a már regisztrált civil kedvezményezett szervezetnek nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot. A 2025-ben érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája a NAV honlapján található. 

A 2025. szeptember 30-ai benyújtási határidő jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő. Az adatlaphoz mellékelni kell a kitöltési útmutatóban részletezett nyilatkozatokat, okiratokat és igazolást, figyelmeztet Mózsik Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága Igazgatási és Humánpolitikai Osztályának szakértője.

 

 

