Újraindul az egynapos sebészet Pakson – ekkorra tervezik a nyitást

A Paksi Gyógyászati Központ egynapos sebészetének újraindításához szükséges az épületrész átalakítása. Az intézményegység működése 2023 tavaszán szűnt meg, mostanra minden engedélye lejárt, azóta viszont megváltozott a jogszabályi környezet, szigorodtak a tűzvédelmi követelmények. Ezekhez illeszkedve kell átalakítani az épületrészt.

Klenk Csaba ügyvezető, Barnabás István alpolgármester és Tóth-Szivós Etelka főigazgató az egynapos sebészet újraindításával kapcsolatos aláíráson

Fotó: Molnár Gyula

Számtalan ellátás beleférhet az egynapos sebészetbe

Az átalakítás megtervezésére a Kern és Klenk Építészirodát kérte fel az önkormányzat, amely annak idején az épületkomplexumot is tervezte. Barnabás István alpolgármester és Kern Csaba ügyvezető szerdán sajtónyilvános eseményen írták alá az erről szóló szerződést. Az alpolgármester elmondta, hogy hivatalosan ezzel indul az újraindítás folyamata, amelyen eddig is dolgoztak. A tervezés határideje november 28., az újbóli nyitás pedig a következő évben valósulhat meg. Az időpont függ a város anyagi lehetőségeitől is, ám szeretnék minél előbb elindítani.

Klenk Csaba hozzátette, hogy a szükséges átalakításokról már egyeztettek a katasztrófavédelemmel. Tóth-Szivós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója elmondta, hogy számtalan ellátás beleférhet az egynapos sebészetbe. Szeretnének nőgyógyászati és érsebészeti ellátást, később pedig kisebb szemészeti beavatkozásokkal is bővíteni az ellátást. Mint mondta, próbálják azt megtalálni, amire a lakosságnak leginkább szüksége van. A kellő személyi állományt már most építik lépésről lépésre.