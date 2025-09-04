szeptember 4., csütörtök

Ekkor vehetik át a burgonyát és a vöröshagymát a nyugdíjasok

Címkék#átvétel#burgonya#hagyma

Brunner Mónika
Ekkor vehetik át a burgonyát és a vöröshagymát a nyugdíjasok

Nagyon kedvező áron kínálják a burgonyát és a vöröshagymát, lehet jelentkezni rá

Forrás: Tolnai Népújság

Fotó: Kiss Albert (archiv)

A Magyar Vöröskereszt Tolna Vármegyei Területi Nyugdíjas Alapszervezete és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége által meghirdetett vöröshagyma megrendelések szállításának ideje: 2025. szeptember tizenegy (csütörtök), reggel hét órától délelőtt tízig. A burgonya megrendelések szállításának ideje: 2025. október másodika (csütörtök), reggel hét órától délelőtt tíz óráig. A vöröshagyma és a burgonya átadásának helyszíne: Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége, Szekszárd, Hunyadi u. 4. (parkoló). 

 

