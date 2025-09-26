szeptember 26., péntek

Eledelgyűjtés

3 órája

Elárvult állatok várják a segítséget – itt adhatja le az adományait!

Eledelgyűjtés lesz a paksi Aldi-ban.

Révészné Hanol Erzsébet

Magán állatmentők és védenceik számára szervez gyűjtést a Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. A Paksi Aldi üzletben október 11-én és 12-én adhatják le felajánlásaikat, akik segíteni szeretnének.

Egyetlen konzerv is nagy segítség. Azt kérik, aki tudja, támogassa az állatmentőket
Forrás:  Facebook

Amire szükség van

  • kutya és cica élelem (száraztáp, konzerv, jutalom falatok),
  • kutya és cica felszerelések (póráz, fekhely, játékok, cica alom, kutya pelenka, sampon, tálak),
  • tisztító és fertőtlenítő szerek.

Aki nem tud a boltba elmenni, de szeretne segíteni, az utalással (Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány, MBH Bank, számlaszám: 10300002 10605406 49020010) vagy REpont üveg visszaváltással is támogathatja a szervezetet.

A posztban kiemelik, hogy a a kutyusoknak és cicáknak szükségük van összefogásra ahhoz, hogy szerető családba jussanak. A két nap során az összegyűlt adományt szétosztják ott, ahol a legnagyobb szükség van rá, vidéki magán állatmentőknek.


 

 

