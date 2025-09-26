35 perce
Elárvult állatok várják a segítséget – itt adhatja le az adományait!
Eledelgyűjtés lesz a paksi Aldi-ban.
Magán állatmentők és védenceik számára szervez gyűjtést a Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. A Paksi Aldi üzletben október 11-én és 12-én adhatják le felajánlásaikat, akik segíteni szeretnének.
Amire szükség van
- kutya és cica élelem (száraztáp, konzerv, jutalom falatok),
- kutya és cica felszerelések (póráz, fekhely, játékok, cica alom, kutya pelenka, sampon, tálak),
- tisztító és fertőtlenítő szerek.
Aki nem tud a boltba elmenni, de szeretne segíteni, az utalással (Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány, MBH Bank, számlaszám: 10300002 10605406 49020010) vagy REpont üveg visszaváltással is támogathatja a szervezetet.
A posztban kiemelik, hogy a a kutyusoknak és cicáknak szükségük van összefogásra ahhoz, hogy szerető családba jussanak. A két nap során az összegyűlt adományt szétosztják ott, ahol a legnagyobb szükség van rá, vidéki magán állatmentőknek.