Elárvult állatok várják a segítséget – itt adhatja le az adományait!

Magán állatmentők és védenceik számára szervez gyűjtést a Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. A Paksi Aldi üzletben október 11-én és 12-én adhatják le felajánlásaikat, akik segíteni szeretnének.

Egyetlen konzerv is nagy segítség. Azt kérik, aki tudja, támogassa az állatmentőket

Forrás: Facebook

Amire szükség van

kutya és cica élelem (száraztáp, konzerv, jutalom falatok),

kutya és cica felszerelések (póráz, fekhely, játékok, cica alom, kutya pelenka, sampon, tálak),

tisztító és fertőtlenítő szerek.

Aki nem tud a boltba elmenni, de szeretne segíteni, az utalással (Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány, MBH Bank, számlaszám: 10300002 10605406 49020010) vagy REpont üveg visszaváltással is támogathatja a szervezetet.

A posztban kiemelik, hogy a a kutyusoknak és cicáknak szükségük van összefogásra ahhoz, hogy szerető családba jussanak. A két nap során az összegyűlt adományt szétosztják ott, ahol a legnagyobb szükség van rá, vidéki magán állatmentőknek.



