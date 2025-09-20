szeptember 20., szombat

Friderika névnap

15°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabályozás

55 perce

Durva változások: ez vár az elektromos rolleresekre

Címkék#e-roller#kresz#rolleres#szabály

Amennyire praktikusak, legalább annyira kellemetlen járműveknek írják le a közlekedők az e-rollereket. Sokan sürgetik, hogy legyen már valamilyen szigorítás ezen a területen, mert az elektromos rollerrel közlekedők naponta bosszantják, gyakran nehezítik a gyalogosok közlekedését. Jövőre életbe lép az új kresz, ami minden elektromos rollerest érint.

Mauthner Ilona

A jövő évtől érvényes hazai szabályozás szerint az elektromos rollereket két kategóriába sorolják: a kisebb (25 km/óráig) sebességű rollerek használata 12 éves kortól lehetséges, és a járdán, kerékpárúton vagy az úttesten is közlekedhetnek a kresz kerékpárosokra vonatkozó szabályai szerint. A nagyobb sebességű, teljesítményű vagy nehéz elektromos rollereket pedig motoros járműként kezelik, ami jogosítványt, biztosítást, sisakviselést, valamint a járdát és kerékpárutat megtiltó, közúton való közlekedést írja elő. 

elektromos rollerek szabályozása már elkerülhetetlen
A jövő évtől érvényes hazai szabályozás szerint az elektromos rollereket két kategóriába sorolják majd
Forrás: Magyar Nemzet/Mirkó István

Az erősebb elektromos rollereknél kötelező lehet a sisak 

Motoros rollernek minősülnek majd az 1000 wattnál kisebb teljesítményű vagy 35 kg-nál könnyebb, illetve sík úton, önerőből 25 km/óra sebességnél nem gyorsabb, legalább kétkerekű, vezetőjét állva szállító járművek. Nagy teljesítményű motoros rollerek közé sorolják majd az 1000 W-nál erősebb vagy 35 kg-nál nehezebb, 25 km/óránál gyorsabb járműveket. A könnyű e-rollerekre a kerékpárokra érvényes szabályok lennének érvényesek, 12 éves alsó korhatárral, maximum 25 km/óra engedélyezett sebességgel, a kerékpárosokkal azonos védőfelszereléssel, illetve világítás használata mellett. Az erősebb elektromos rollerek zöme a segédmotor-kategóriába tartozna, vagyis a már kötelező biztosítás mellett előírnák a bukósisak használatát is, legnagyobb sebességük pedig a kategóriának megfelelően 40 km/óra lenne, illetve nem hajthatnának fel gyalog- és kerékpárútra, járdára és kerékpársávra. 

Nem véletlen, hogy a rollerek szabályozása terítékre került, ugyanis különösen sok a gyermekeket érintő baleset. A Bethesda Gyermekkórház ismertetése szerint egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezik e-rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel.

Tolnában is hasonló a helyzet, alig múlik el hét, hogy rollerezés miatt ne kerülnének be gyerekek az ügyeletre. A legtöbb baleset a középiskolás korú fiatalok között van.

– Ezen nem csodálkozom, mert naponta látom, hogy egy rolleren ketten száguldoznak. Alig férnek rá, az elöl állóba kapaszkodik a hátsó „utas”, még nézni is rossz őket, ahogy átsuhannak Szekszárd főutcáján. De még nem láttam, hogy bárki is szólt volna nekik, hogy ez szabálytalan - mondta egyik szekszárdi olvasónk.

Új szabályozás indul jövőre a megújult kresz-szel

Az Építési és Közlekedési Minisztérium már korábban világossá tette, hogy a kresz megújítása elkerülhetetlen. Az elmúlt években 12 szakmai szervezet és több mint száz szakértő bevonásával születtek meg a 2026-ban bevezetésre kerülő új szabályozás alapjai. Ahogyan a Délmagyar korábban megírta, a tervezett változások közé tartozik a kresz nyelvezetének egyszerűsítése, a szabályok egységesítése, valamint új előírások bevezetése, például a mentőautók követési távolságára vonatkozóan. A szabályok a kerékpárosokat és az elektromos rollereseket is érinti, utóbbiakat két külön kategóriába sorolják majd - írta meg az Országos Balesetmegelőzési Bizottság. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu