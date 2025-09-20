55 perce
Durva változások: ez vár az elektromos rolleresekre
Amennyire praktikusak, legalább annyira kellemetlen járműveknek írják le a közlekedők az e-rollereket. Sokan sürgetik, hogy legyen már valamilyen szigorítás ezen a területen, mert az elektromos rollerrel közlekedők naponta bosszantják, gyakran nehezítik a gyalogosok közlekedését. Jövőre életbe lép az új kresz, ami minden elektromos rollerest érint.
A jövő évtől érvényes hazai szabályozás szerint az elektromos rollereket két kategóriába sorolják: a kisebb (25 km/óráig) sebességű rollerek használata 12 éves kortól lehetséges, és a járdán, kerékpárúton vagy az úttesten is közlekedhetnek a kresz kerékpárosokra vonatkozó szabályai szerint. A nagyobb sebességű, teljesítményű vagy nehéz elektromos rollereket pedig motoros járműként kezelik, ami jogosítványt, biztosítást, sisakviselést, valamint a járdát és kerékpárutat megtiltó, közúton való közlekedést írja elő.
Az erősebb elektromos rollereknél kötelező lehet a sisak
Motoros rollernek minősülnek majd az 1000 wattnál kisebb teljesítményű vagy 35 kg-nál könnyebb, illetve sík úton, önerőből 25 km/óra sebességnél nem gyorsabb, legalább kétkerekű, vezetőjét állva szállító járművek. Nagy teljesítményű motoros rollerek közé sorolják majd az 1000 W-nál erősebb vagy 35 kg-nál nehezebb, 25 km/óránál gyorsabb járműveket. A könnyű e-rollerekre a kerékpárokra érvényes szabályok lennének érvényesek, 12 éves alsó korhatárral, maximum 25 km/óra engedélyezett sebességgel, a kerékpárosokkal azonos védőfelszereléssel, illetve világítás használata mellett. Az erősebb elektromos rollerek zöme a segédmotor-kategóriába tartozna, vagyis a már kötelező biztosítás mellett előírnák a bukósisak használatát is, legnagyobb sebességük pedig a kategóriának megfelelően 40 km/óra lenne, illetve nem hajthatnának fel gyalog- és kerékpárútra, járdára és kerékpársávra.
Nem véletlen, hogy a rollerek szabályozása terítékre került, ugyanis különösen sok a gyermekeket érintő baleset. A Bethesda Gyermekkórház ismertetése szerint egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezik e-rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel.
Tolnában is hasonló a helyzet, alig múlik el hét, hogy rollerezés miatt ne kerülnének be gyerekek az ügyeletre. A legtöbb baleset a középiskolás korú fiatalok között van.
– Ezen nem csodálkozom, mert naponta látom, hogy egy rolleren ketten száguldoznak. Alig férnek rá, az elöl állóba kapaszkodik a hátsó „utas”, még nézni is rossz őket, ahogy átsuhannak Szekszárd főutcáján. De még nem láttam, hogy bárki is szólt volna nekik, hogy ez szabálytalan - mondta egyik szekszárdi olvasónk.
Új szabályozás indul jövőre a megújult kresz-szel
Az Építési és Közlekedési Minisztérium már korábban világossá tette, hogy a kresz megújítása elkerülhetetlen. Az elmúlt években 12 szakmai szervezet és több mint száz szakértő bevonásával születtek meg a 2026-ban bevezetésre kerülő új szabályozás alapjai. Ahogyan a Délmagyar korábban megírta, a tervezett változások közé tartozik a kresz nyelvezetének egyszerűsítése, a szabályok egységesítése, valamint új előírások bevezetése, például a mentőautók követési távolságára vonatkozóan. A szabályok a kerékpárosokat és az elektromos rollereseket is érinti, utóbbiakat két külön kategóriába sorolják majd - írta meg az Országos Balesetmegelőzési Bizottság.