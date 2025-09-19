Ötször több baleset – tényleg ilyen menő a roller?

Villanyroller suhant el mellettem a járdán. Ketten álltak rajta, két tini lány. Az utas szorosan átölelte azt, aki a kormányt fogta, lobogott a hajuk a szélben, aranyosak voltak. Jó ez a kis jármű, kisebb meg könnyebb is, mint akár egy bicikli, lehet a hónunk alá csapva vinni, ha meg ráállunk, az visz minket.

Az elektromos rollerek kora is leáldozik egyszer?

Viszont ma már nem csak jármű az elektromos roller, időközben az ifjabbak körében gyorsan státusszimbólum is lett. A gyerekek meggyőzik a szüleiket, hogy kell, mert van a másiknak is, a gondos szülő pedig megtesz mindent, hogy csemetéje menő legyen. Talán meg is magyarázza magának, hogy jót tesz ezzel azért is, mert a gyerek megtanul így közlekedni, és javulnak reflexei.

Mikor unjuk meg az elektromos rollert?

A minap Bátaszék felől jöttem Szekszárd központjába. Mikor a lámpa zöldre váltott, én még a kuplungot nyomtam, a srác a járdán már rendesen döngetett. Aztán én ötvennel mentem – ennyit mutatott az óra, tudom, az gyárilag kevéssel mindig többet ír –, s a rolleres, kiváló reflexszel cikázva a gyalogosok közt, jócskán elhagyott.

– Hova rohansz fiú? –morogtam magamban. – Mi van, ha valaki hirtelen eléd lép, vagy a járgány kicsi kereke kibicsaklik egy járdahibán?

Ha most úgy tűnne, ellene vagyok az újfajta járműnek, elmondom, bár ismerőseim nem dicsértek az ötletért, elhatároztam, vén fejjel kipróbálom ezt a kétkerekűt. Arra viszont szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, akik ilyennel járnak, hogy ötször annyi baleset okozói, áldozatai a rolleresek, mint a biciklisek.