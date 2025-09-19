szeptember 19., péntek

Ötször több baleset – tényleg ilyen menő a roller?

Címkék#baleset#rolleres#bicikli

Szepesi László

Villanyroller suhant el mellettem a járdán. Ketten álltak rajta, két tini lány. Az utas szorosan átölelte azt, aki a kormányt fogta, lobogott a hajuk a szélben, aranyosak voltak. Jó ez a kis jármű, kisebb meg könnyebb is, mint akár egy bicikli, lehet a hónunk alá csapva vinni, ha meg ráállunk, az visz minket.

Az elektromos rollerek kora is leáldozik egyszer? 
Fotó: MTI/Archív

Viszont ma már nem csak jármű az elektromos roller, időközben az ifjabbak körében gyorsan státusszimbólum is lett. A gyerekek meggyőzik a szüleiket, hogy kell, mert van a másiknak is, a gondos szülő pedig megtesz mindent, hogy csemetéje menő legyen. Talán meg is magyarázza magának, hogy jót tesz ezzel azért is, mert a gyerek megtanul így közlekedni, és javulnak reflexei.

Mikor unjuk meg az elektromos rollert? 

A minap Bátaszék felől jöttem Szekszárd központjába. Mikor a lámpa zöldre váltott, én még a kuplungot nyomtam, a srác a járdán már rendesen döngetett. Aztán én ötvennel mentem – ennyit mutatott az óra, tudom, az gyárilag kevéssel mindig többet ír –, s a rolleres, kiváló reflexszel cikázva a gyalogosok közt, jócskán elhagyott.

– Hova rohansz fiú? –morogtam magamban. – Mi van, ha valaki hirtelen eléd lép, vagy a járgány kicsi kereke kibicsaklik egy járdahibán?

Ha most úgy tűnne, ellene vagyok az újfajta járműnek, elmondom, bár ismerőseim nem dicsértek az ötletért, elhatároztam, vén fejjel kipróbálom ezt a kétkerekűt. Arra viszont szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, akik ilyennel járnak, hogy ötször annyi baleset okozói, áldozatai a rolleresek, mint a biciklisek.

 

