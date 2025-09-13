Sugárzó veszély vagy modern életforma? Az elektroszmog a filmvásznon

Az elektroszmogról szól majd jövő márciusban a Forgass a Földért Alapítvány Shoot4Life világjátéka. A feladat egyszerű: készíts egy adott témáról 24 óra alatt egy egyperces filmet, és küldd el az interneten keresztül. A versenyt Kindl Gábor közel húsz évvel ezelőtt indította útjára, és azóta világszerte sikereket arat. A résztvevők minden alkalommal környezetvédelmi vagy környezetkárosító jelenségekre reflektálnak kisfilmjeikkel.

Az elektroszmogról készítenek filmet a versenyzők. Ezt jelentették be a világjátékok szervezői

Fotó: Szepesi László / Forrás: MW

Néhány éve a programot közösen szervezik a Pécsi Tudományegyetem KPV Karával, legutóbb pedig a szlovákiai Bertók Videó is bekapcsolódott. Az ő kezdeményezésükre – amint arról nemrég beszámoltunk – a következő Shoot4Life témája az elektroszmog lesz. Ez az a „sugárözön”, amely az életünkben ma már nélkülözhetetlen elektromosság következménye: rádióhullámok, mobiltelefonok által keltett térerő, kis- és nagyfrekvenciás elektromágneses sugárzás, a háztartási gépek és villanyvezetékek körüli mezők. Vannak, akik érzékenyen reagálnak ezekre a hatásokra.

A sajtótájékoztatón Juhászné Molnár Marianna, a Space Harmony System tulajdonosa, valamint Juhász Nikol, a cég ügyvezető, nemzetközi kreatív igazgatója bejelentették: Kindl Gáborral együttműködve létrehozták a Digitális Tudatosság Díjat. Ezt a többmillió forint értékű elismerést a legkiemelkedőbb hazai kisfilm alkotója nyeri majd el, aki érzékenyen és eredeti módon reagál a technológia és a környezet kapcsolatára.

Az SHS bemutatta saját fejlesztésű eszközét is, egy közel ötvenezer forintért kapható kártyát, amelyet a mobiltelefon mellé helyezve jelentősen csökkenti annak sugárzását. A kártyán a Shoot4Life emblémája is szerepel majd.

Az elektroszmog lesz a téma, a fiatalokat szólítják meg

Dr. Szécsi Gábor dékán hangsúlyozta: eddig a verseny célja az volt, hogy a digitális kultúra eszközeivel hívják fel a figyelmet ökológiai lábnyomunkra és annak csökkentésére. Most azonban azt vizsgálják, hogyan válhat maga a digitális kultúra is ökológiai problémává – és miként lehet erre választ adni.

Kindl Gábor hozzátette: a világjáték évről évre megszólítja a fiatalokat, családokat és közösségeket. Az új témák mindig szélesebb érdeklődést váltanak ki – legutóbb a mesterséges intelligencia (AI) volt a középpontban, most pedig az elektroszmogtól várják ugyanezt a hatást.