Mai évfordulók
1 órája

Életek múlhatnak ezen az egyszerű mozdulaton

Kedvezőtlen fényviszonyok mellett kiemelten fontos világítást kapcsolni az autón.

Révészné Hanol Erzsébet
Menthetetlenül megyünk bele az őszbe. Hipp-hopp azon kapjuk magunkat, hogy reggelente még sötétben ébredünk, délután pedig sötétben érünk haza. A közlekedésben is megváltoznak a viszonyok. Vezetés közben sokszor hiányoltam nyáron is, ha valaki lakott területen kívül nem kapcsolt világítást az autóján, de a kedvezőtlen fényviszonyok miatt még nagyobb szükség lesz erre. Többször tapasztaltam, amikor előzni szerettem volna, hogy az aszfalt sötétjébe beleolvadó, szemből érkező sötét színű autót alig lehetett észrevenni kivilágítatlanul. De nemcsak azért kell világítást kapcsolni, mert én erről panaszkodom, hanem azért is, mert a KRESZ előírja.

Luxuries,Car,On,Road,,Wallpaper
Fotó: Shutterstock

 

