Életműdíjjal ismerték el dr. Fusz György munkásságát

Szekszárd város hivatalos oldalán számoltak be arról, hogy dr. Fusz György keramikusművész, Szekszárd alpolgármestere a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Életműdíját vehette át a budapesti Pesti Vigadóban.

Dr. Fusz György Sára Ernőtől veszi át az elismerést

Fotó: Kékesi Donát/MMA

Az MMA tagozatai minden esztendőben a magyar szellemi élet két-két kiemelkedő alkotóját részesítik elismerésben. A díjat azoknak ítélik oda, akik a művészet, a művészetelmélet, a művészetszervezés vagy a művészetigazgatás területén kiemelkedő, példaértékű életművet hoztak létre.

Dr. Fusz György a rangos elismerést Sára Ernőtől, az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának vezetőjétől vehette át.