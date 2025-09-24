szeptember 24., szerda

Kitüntetés

31 perce

Életműdíjjal ismerték el dr. Fusz György munkásságát

Címkék#Dr Fusz György#Iparművészeti és Tervezőművészeti Életműdíj#példaértékű

Teol.hu

Szekszárd város hivatalos oldalán számoltak be arról, hogy dr. Fusz György keramikusművész, Szekszárd alpolgármestere a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Életműdíját vehette át a budapesti Pesti Vigadóban.

Dr. Fusz György Sára Ernőtől veszi át az elismerést
Fotó: Kékesi Donát/MMA

Az MMA tagozatai minden esztendőben a magyar szellemi élet két-két kiemelkedő alkotóját részesítik elismerésben. A díjat azoknak ítélik oda, akik a művészet, a művészetelmélet, a művészetszervezés vagy a művészetigazgatás területén kiemelkedő, példaértékű életművet hoztak létre.

Dr. Fusz György a rangos elismerést Sára Ernőtől, az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának vezetőjétől vehette át.

 

