szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

19°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

9 órája

Ezt kapta a 327 elsős Szekszárdon – a polgármester személyesen adta át a meglepetést (képgaléria és videó)

Címkék#teol video#Szekszárd#oktatás#iskolások#Berlinger Attila

Szekszárdon évek óta hagyomány, hogy a tanév első heteiben minden általános iskola első osztályos diákjai ajándékot kapnak az önkormányzattól. A gesztus célja, hogy a kisdiákok számára emlékezetessé tegye az iskolakezdést, egyben pedig praktikus eszközökkel segítse a mindennapjaikat. Mutatjuk, mit kaptak idén az elsősök.

Bencze Péter

Idén összesen 327 elsős iratkozott be a város általános iskoláiba, és mindannyian ugyanazt a csomagot kapták meg. A hétfői napon a Szekszárdi Garay János Általános Iskola volt a központi helyszíne az átadásnak, ahol a két első osztály 45 kisdiákja vehette át személyesen az ajándékokat Berlinger Attilától, a város polgármesterétől.

Berlinger Attila személyesen adta át az ajánédkokat az elsősöknek
Berlinger Attila személyesen adta át az ajándékokat az elsősöknek. Fotó: Makovics Kornel

Ezt kapták az elsősök

A csomag tartalmát kifejezetten a gyerekek igényeit figyelembe véve állították össze: egy strapabíró tornazsák, amely testnevelésórára vagy akár mindennapi táskaként is használható, egy baseballsapka, egy törölköző, valamint egy kis piperetáska, amely akár tolltartóként, akár apróbb tárgyak tárolására alkalmas.

„Minden évben egy iskolát választunk, ahol jelképesen átadjuk az ajándékokat. Ezúttal a Garay János Általános Iskolába érkeztünk, ahol a gyerekek már egy hét után ügyesen és bátran mutatkoztak be, szépen rendben tartják a padjaikat és használják a felszereléseiket. Nagyon jó érzés volt látni a szemükben a csillogó kíváncsiságot” – fogalmazott az esemény után Berlinger Attila.

Ajándékot kaptak az önkormányzattól az elsősök

Fotók: Makovics Kornél

A polgármester köszönetét fejezte ki a pedagógusoknak és a szülőknek is, akik – mint mondta – közösen tesznek meg mindent azért, hogy az iskolakezdés zökkenőmentes legyen, és hogy a gyerekek megszeressék a tanulást.

Szekszárd büszke rájuk

Berlinger Attila kitért arra is, hogy bár az első osztályos izgalom később természetes módon átalakul, a tudás iránti vágy hosszú ideig fennmaradhat, ha a felnőttek érdekessé és élményszerűvé teszik az órákat. „Ezúton is gratulálok minden kis elsősnek. Kívánom, hogy hosszú éveken át örömmel járjanak iskolába, és mindig emlékezzenek arra, hogy ez a város szeretettel fordul feléjük. Ezek az apró gesztusok is azt a célt szolgálják, hogy a gyerekek érezzék: fontosak Szekszárd közössége számára” – hangsúlyozta.

Az ajándékátadás az elsősök mindennapjait könnyítő apróságok mellett a közösségépítés szimbóluma is: annak kifejezése, hogy a város együtt örül a gyermekekkel iskolás éveik kezdetén.

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu