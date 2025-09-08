36 perce
Ezt kapta a 327 elsős Szekszárdon – a polgármester személyesen adta át a meglepetést (képgaléria és videó)
Szekszárdon évek óta hagyomány, hogy a tanév első heteiben minden általános iskola első osztályos diákjai ajándékot kapnak az önkormányzattól. A gesztus célja, hogy a kisdiákok számára emlékezetessé tegye az iskolakezdést, egyben pedig praktikus eszközökkel segítse a mindennapjaikat. Mutatjuk, mit kaptak idén az elsősök.
Idén összesen 327 elsős iratkozott be a város általános iskoláiba, és mindannyian ugyanazt a csomagot kapták meg. A hétfői napon a Szekszárdi Garay János Általános Iskola volt a központi helyszíne az átadásnak, ahol a két első osztály 45 kisdiákja vehette át személyesen az ajándékokat Berlinger Attilától, a város polgármesterétől.
Ezt kapták az elsősök
A csomag tartalmát kifejezetten a gyerekek igényeit figyelembe véve állították össze: egy strapabíró tornazsák, amely testnevelésórára vagy akár mindennapi táskaként is használható, egy baseballsapka, egy törölköző, valamint egy kis piperetáska, amely akár tolltartóként, akár apróbb tárgyak tárolására alkalmas.
„Minden évben egy iskolát választunk, ahol jelképesen átadjuk az ajándékokat. Ezúttal a Garay János Általános Iskolába érkeztünk, ahol a gyerekek már egy hét után ügyesen és bátran mutatkoztak be, szépen rendben tartják a padjaikat és használják a felszereléseiket. Nagyon jó érzés volt látni a szemükben a csillogó kíváncsiságot” – fogalmazott az esemény után Berlinger Attila.
A polgármester köszönetét fejezte ki a pedagógusoknak és a szülőknek is, akik – mint mondta – közösen tesznek meg mindent azért, hogy az iskolakezdés zökkenőmentes legyen, és hogy a gyerekek megszeressék a tanulást.
Szekszárd büszke rájuk
Berlinger Attila kitért arra is, hogy bár az első osztályos izgalom később természetes módon átalakul, a tudás iránti vágy hosszú ideig fennmaradhat, ha a felnőttek érdekessé és élményszerűvé teszik az órákat. „Ezúton is gratulálok minden kis elsősnek. Kívánom, hogy hosszú éveken át örömmel járjanak iskolába, és mindig emlékezzenek arra, hogy ez a város szeretettel fordul feléjük. Ezek az apró gesztusok is azt a célt szolgálják, hogy a gyerekek érezzék: fontosak Szekszárd közössége számára” – hangsúlyozta.
Az ajándékátadás az elsősök mindennapjait könnyítő apróságok mellett a közösségépítés szimbóluma is: annak kifejezése, hogy a város együtt örül a gyermekekkel iskolás éveik kezdetén.
