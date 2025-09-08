Ezt kapta a 327 elsős Szekszárdon – a polgármester személyesen adta át a meglepetést (képgaléria és videó)

Idén összesen 327 elsős iratkozott be a város általános iskoláiba, és mindannyian ugyanazt a csomagot kapták meg. A hétfői napon a Szekszárdi Garay János Általános Iskola volt a központi helyszíne az átadásnak, ahol a két első osztály 45 kisdiákja vehette át személyesen az ajándékokat Berlinger Attilától, a város polgármesterétől.

Berlinger Attila személyesen adta át az ajándékokat az elsősöknek. Fotó: Makovics Kornel

Ezt kapták az elsősök

A csomag tartalmát kifejezetten a gyerekek igényeit figyelembe véve állították össze: egy strapabíró tornazsák, amely testnevelésórára vagy akár mindennapi táskaként is használható, egy baseballsapka, egy törölköző, valamint egy kis piperetáska, amely akár tolltartóként, akár apróbb tárgyak tárolására alkalmas.

„Minden évben egy iskolát választunk, ahol jelképesen átadjuk az ajándékokat. Ezúttal a Garay János Általános Iskolába érkeztünk, ahol a gyerekek már egy hét után ügyesen és bátran mutatkoztak be, szépen rendben tartják a padjaikat és használják a felszereléseiket. Nagyon jó érzés volt látni a szemükben a csillogó kíváncsiságot” – fogalmazott az esemény után Berlinger Attila.