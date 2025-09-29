Mik vannak!
1 órája
Emu az úton! Kigyulladt lábbal sétált Paks és Tengelic között
Átlagos vasárnap a Paks-Tengelic tengelyen – írja a Trollna megye. A szórakoztató honlapnak sokan küldtek fotókat és videókat a „jószágról", azaz egy elkóborolt emuról. Az egyik fotópáron úgy tűnik, mintha kigyulladt volna a futómadár aljatolla, azaz bocsánat, a lába. Ez az egyik kommentelő szerint azért lehetséges, mert kiszökött dohányozni. Egy másik poszt alatt pedig volt, aki azt jegyezte meg, hogy teljesen szabályosan közlekedett, más szerint viszont harcias volt, és nem indexelt sávváltáskor.
