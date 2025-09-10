Menza
5 órája
Ennyibe kerül a szociális étkezés ebben a faluban
Képünk illusztráció
Fotó: Makovics Kornél
A szociális étkezés díja adagonként nyolcszáz forint, a helyi vendég étkezés díja adagonként ezernyolcszáz forint Kisszékelyben, tette közzé a kisszékelyi önkormányzat. A nem helyi vendégeknek ételenként kétezeregyszáz forintot kell fizetniük.
