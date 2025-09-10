szeptember 10., szerda

Menza

30 perce

Ennyibe kerül a szociális étkezés ebben a faluban

Címkék#közétkeztetés#Kisszékelyben#önkormányzat

Brunner Mónika
Ennyibe kerül a szociális étkezés ebben a faluban

Képünk illusztráció

Fotó: Makovics Kornél

A szociális étkezés díja adagonként nyolcszáz forint, a helyi vendég étkezés díja adagonként ezernyolcszáz forint Kisszékelyben, tette közzé a kisszékelyi önkormányzat. A nem helyi vendégeknek ételenként kétezeregyszáz forintot kell fizetniük. 

 

 

