Erőt, egészséget? – Így pusztul az egykori laktanya

Egykori laktanyánk elhagyatva, egy a sok közül. Jó pár épületet megmentettek, de még van pár, ami enyészik, olvasható a Magyarország elhagyottan Facebook-csoportban. BCO urbex bejegyzése szerint az alábbi épület nem más, mint a kaposszekcsői laktanya. A képeket máshol is megtaláltuk, ott a bejegyzés írója így köszönt be: „Erőt, egészséget!"

Az egykor szebb napokat is megélt kaposszekcsői laktanya Forrás: Facebook