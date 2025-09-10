Enyészet
38 perce
Erőt, egészséget? – Így pusztul az egykori laktanya
Egykori laktanyánk elhagyatva, egy a sok közül. Jó pár épületet megmentettek, de még van pár, ami enyészik, olvasható a Magyarország elhagyottan Facebook-csoportban. BCO urbex bejegyzése szerint az alábbi épület nem más, mint a kaposszekcsői laktanya. A képeket máshol is megtaláltuk, ott a bejegyzés írója így köszönt be: „Erőt, egészséget!"
