Esély a kistelepüléseknek: szeptember végéig még lehet jelentkezni!

A Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása 18 milliárd forinttal támogatja a vidéki kistelepüléseket energiatakarékos lámpatestek telepítésében – hívja fel a figyelmet erre Süli János országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.

„Szeptember végéig még lehet jelentkezni! Éljenek a lehetőséggel!” – hangsúlyozza a paksi politikus.