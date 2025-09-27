Lejár a határidő
5 órája
Esély a kistelepüléseknek: szeptember végéig még lehet jelentkezni!
A Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása 18 milliárd forinttal támogatja a vidéki kistelepüléseket energiatakarékos lámpatestek telepítésében – hívja fel a figyelmet erre Süli János országgyűlési képviselő a közösségi oldalán.
„Szeptember végéig még lehet jelentkezni! Éljenek a lehetőséggel!” – hangsúlyozza a paksi politikus.
