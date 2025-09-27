szeptember 27., szombat

Lejár a határidő

Esély a kistelepüléseknek: szeptember végéig még lehet jelentkezni!

Címkék#Süli János#Magyar Falu Program#Jedlik Ányos Energetikai Program

A Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása 18 milliárd forinttal támogatja a vidéki kistelepüléseket energiatakarékos lámpatestek telepítésében – hívja fel a figyelmet erre Süli János országgyűlési képviselő a közösségi oldalán. 

„Szeptember végéig még lehet jelentkezni! Éljenek a lehetőséggel!” – hangsúlyozza a paksi politikus. 

 

