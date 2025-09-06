szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

16°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez nem semmi

8 órája

Európa- és világbajnok sportolók mutatkoznak be Szekszárdon vasárnap

Címkék#harcművészeti#sportegyesület#világbajnok

Élettel telik meg a szekszárdi Béla király tér szeptember 7-én, vasárnap délután: 14:00 és 17:30 között harcművészeti- és küzdősport-börzét rendez az Alisca Taekwondo Klub.

Teol.hu

Az eseményen több helyi és környékbeli sportegyesület tart bemutatót. A kilátogatók edzéseket láthatnak, félóránként pedig különféle küzdősportok rövid programjai követik egymást. A taekwondósok a szokásos versenyzői edzésüket is a térre hozzák, így a közönség testközelből láthatja a felkészülést.

Igazán látványosnak ígérkezik a program
Igazán látványosnak ígérkezik a program
Fotó: Mártonfai Dénes

A sportolók között hazai és nemzetközi bajnokok is fellépnek, köztük egy Európa-bajnok és egy világbajnok. A nap egyik különlegessége a shinkendósok bemutatója lesz: éles karddal hajtanak végre gyékényvágást, amely ritka és látványos élményt ígér.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu