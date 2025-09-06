1 órája
Európa- és világbajnok sportolók mutatkoznak be Szekszárdon vasárnap
Élettel telik meg a szekszárdi Béla király tér szeptember 7-én, vasárnap délután: 14:00 és 17:30 között harcművészeti- és küzdősport-börzét rendez az Alisca Taekwondo Klub.
Az eseményen több helyi és környékbeli sportegyesület tart bemutatót. A kilátogatók edzéseket láthatnak, félóránként pedig különféle küzdősportok rövid programjai követik egymást. A taekwondósok a szokásos versenyzői edzésüket is a térre hozzák, így a közönség testközelből láthatja a felkészülést.
A sportolók között hazai és nemzetközi bajnokok is fellépnek, köztük egy Európa-bajnok és egy világbajnok. A nap egyik különlegessége a shinkendósok bemutatója lesz: éles karddal hajtanak végre gyékényvágást, amely ritka és látványos élményt ígér.