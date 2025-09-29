Extra kedvezménnyel ér fel egy kedves eladó

Semmi extra, csak egy extrán kedves eladó. A történetben nem kellene semmi rendkívülinek lenni, hiszen vásárlóként joggal várjuk el az üzletben dolgozótól, hogy figyelmesek legyenek a vevőkkel, nekem mégis roppant jól esett, amikor a minap azt tapasztaltam az egyik ruhaüzletben, hogy a pénztárban dolgozó fiatal hölgynek nem esik nehezére szívélyesen kiszolgálni a sorban állókat. Mosolygott, segített pakolni, mindenkihez volt pár jó szava.