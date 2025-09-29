1 órája
Extra kedvezménnyel ér fel egy kedves eladó
Nem kedvességért jár az ember boltba, de azért határozottan jól jön az is.
Semmi extra, csak egy extrán kedves eladó. A történetben nem kellene semmi rendkívülinek lenni, hiszen vásárlóként joggal várjuk el az üzletben dolgozótól, hogy figyelmesek legyenek a vevőkkel, nekem mégis roppant jól esett, amikor a minap azt tapasztaltam az egyik ruhaüzletben, hogy a pénztárban dolgozó fiatal hölgynek nem esik nehezére szívélyesen kiszolgálni a sorban állókat. Mosolygott, segített pakolni, mindenkihez volt pár jó szava.
Lássuk be, sokkal könnyebb az élet, ha tudunk saját magunkon is nevetniMondok egy meglepőt. A szökőkutak vízzel működnek.
Interneten rendelt ruhákat is visszaküldtem az üzletben, és a folyamat lebonyolításában is segített, amikor látta, hogy elakadtam. Apróság, mégis fel tudja dobni a napom. Amikor megköszöntem mindezt, azt válaszolta, hogy ez a dolga. Sajnos nem minden bolti dolgozó gondolkodik így.