Vadászélmény

13 órája

Ez ám a trófea! Kapitális gímbikát ejtettek el a gyulaji erdőben (fotóval)

Címkék#Gyulaj Zrt#gímbika#hatalmas gímbika

Kapitális gímbikát ejtettek el a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. Bikács-Kistápéi Vadászterületén.

A 12 kilogramm körüli agancssúlyú, kapitálisnak mondható gímbikát péntek reggel ejtették el, a sikeres vadászatról a közösségi oldalon számoltak be. Mint írják: a szeptember 5-i hajnali cserkelés során a magyar vadászvendég és Kövics Gergő kerületvezető vadász több bikára is rácserkelt, egyet majdnem sikerült is elejteni, azonban a körülmények miatt végül a lövés elmaradt. „Már a vadászat végeztével, visszafelé haladva a nyiladékon lépett ki a vastagnyakú, öreg bika a vadászok elé. Gyors elbírálás után pontos lövéssel sikerült terítékre hozni a kapitális egyedet” – áll a beszámolóban. 

Hatalmas gímbika került terítékre Bikács-Kistápénál (Fotó: Gyulaj Zrt.)


 

 

