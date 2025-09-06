Ez ám a trófea! Kapitális gímbikát ejtettek el a gyulaji erdőben (fotóval)

A 12 kilogramm körüli kapitálisnak mondható gímbikát péntek reggel ejtették el, a sikeres vadászatról a közösségi oldalon számoltak be. Mint írják: a szeptember 5-i hajnali cserkelés során a magyar vadászvendég és Kövics Gergő kerületvezető vadász több bikára is rácserkelt, egyet majdnem sikerült is elejteni, azonban a körülmények miatt végül a lövés elmaradt. „Már a vadászat végeztével, visszafelé haladva a nyiladékon lépett ki a vastagnyakú, öreg bika a vadászok elé. Gyors elbírálás után pontos lövéssel sikerült terítékre hozni a kapitális egyedet” – áll a beszámolóban.

Hatalmas gímbika került terítékre Bikács-Kistápénál (Fotó: Gyulaj Zrt.)



