Felvonulás és tánc

1 órája

Ezen a településen mindenki beleszólhat a szüreti készülődésbe

Brunner Mónika

A helyi művelődési ház tájékoztatása szerint szeptember huszonkettedikén, hétfőn megbeszélést tartanak a szüreti felvonulás előkészületeiről a közösségi klub programjához kapcsolódóan Nagykónyiban. Jó idő esetén a Nagykónyi Gasztro Parkban, rossz idő esetén a Nagykónyi Művelődési Házban várják az érdeklődőket. A szervezők mindenkit szívesen látnak, aki részt kíván venni az előkészületekben. B. M. 

 

