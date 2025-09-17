Felvonulás és tánc
Ezen a településen mindenki beleszólhat a szüreti készülődésbe
A helyi művelődési ház tájékoztatása szerint szeptember huszonkettedikén, hétfőn megbeszélést tartanak a szüreti felvonulás előkészületeiről a közösségi klub programjához kapcsolódóan Nagykónyiban. Jó idő esetén a Nagykónyi Gasztro Parkban, rossz idő esetén a Nagykónyi Művelődési Házban várják az érdeklődőket. A szervezők mindenkit szívesen látnak, aki részt kíván venni az előkészületekben. B. M.
