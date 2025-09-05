szeptember 5., péntek

Szerencsekoncert

1 órája

Fantasztikus bulit ígér a szombat este Dombóváron – ne hagyja ki!

Címkék#Dombóvár#Szerencsejáték Zrt.#koncert#hatoslottó

Hazai sztárénekesek szórakoztatják a közönséget szombat este, Dombóváron. A Szerencsejáték Zrt. 80 hazai településre viszi el a koncertélményt.

Teol.hu

A Szerencsekoncertek elnevezésű programot a Hunyadi téren tartják, és Nyári Alíz (19.05 óra), Erox Martini (19.35 óra), valamint a Cozombolis Trió (20.05 óra) fog felejthetetlen hangulatot varázsolni a kilátogatóknak. A belépés ingyenes! 

Négy tolnai helyszínen lesznek Szerencsekoncertek

Szeptember 4. és október 19. között összesen nyolcvan településre hoz hazai sztárfellépőket a Szerencsejáték Zrt., a vármegyében Szekszárdon Tamásiban és Tolnán lesznek még koncertek. Mága Zoltán a vendégeivel előbb szeptember 11-én, Tamásiban (Molnár Piroska, Sümegi Eszter és Molnár Levente lesz a vendég), szeptember 12-én, Szekszárdon (Molnár Piroskával és Molnár Leventével), szeptember 19-én pedig Tolnán (Bodrogi Gyulával, Molnár Piroskával és Molnár Leventével) lép színpadra. Szekszárdra még egyszer visszatér a program: szeptember 27-én az Első Emelet és a Black II Black zenél majd.

 

