Fantasztikus bulit ígér a szombat este Dombóváron – ne hagyja ki!

A Szerencsekoncertek elnevezésű programot a Hunyadi téren tartják, és Nyári Alíz (19.05 óra), Erox Martini (19.35 óra), valamint a Cozombolis Trió (20.05 óra) fog felejthetetlen hangulatot varázsolni a kilátogatóknak. A belépés ingyenes!

Négy tolnai helyszínen lesznek Szerencsekoncertek

Szeptember 4. és október 19. között összesen nyolcvan településre hoz hazai sztárfellépőket a Szerencsejáték Zrt., a vármegyében Szekszárdon Tamásiban és Tolnán lesznek még koncertek. Mága Zoltán a vendégeivel előbb szeptember 11-én, Tamásiban (Molnár Piroska, Sümegi Eszter és Molnár Levente lesz a vendég), szeptember 12-én, Szekszárdon (Molnár Piroskával és Molnár Leventével), szeptember 19-én pedig Tolnán (Bodrogi Gyulával, Molnár Piroskával és Molnár Leventével) lép színpadra. Szekszárdra még egyszer visszatér a program: szeptember 27-én az Első Emelet és a Black II Black zenél majd.